Strommast wurde für vier Waldrappe zur Todesfalle

Umso schmerzlicher ist es, dass drei junge Tiere und der männliche Elternvogel starben. Die vier wurden am Sonntag tot unter einem ungesicherten Strommast in Tarsdorf gefunden. „Ich habe sie am Tag davor noch dort sitzen gesehen, mir ist der ungesicherte Abspannmast schon aufgefallen. Die Tiere dürften Masten und Leitung gleichzeitig berührt haben“, so Corinna Esterer, Vogelmanagement „Life-Northern Bald Ibis“, die die Vögel tot fand.