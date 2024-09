Wie die FPÖ die Wähler im Ländle überzeugen will

Mehr Polizisten und eine „Westzulage“

Bei der Präsentation des Wahlprogrammes betonte Spalt vor allem die freiheitlichen Kernthemen Sicherheit und Zuwanderung. Dabei kam auch die typische Wahlkampfrhetorik nicht zu kurz: „In Wien ist der tägliche Messerstecher schon Standard geworden – das darf in Vorarlberg auf keinen Fall passieren!“ Für sichere Straßen soll vor allem eine „aufgemotzte“ Exekutive sorgen: Die Blauen wollen bekanntlich zusätzliche Polizisten anstellen, diese sollen dann im öffentlichen Raum verstärkt Präsenz zeigen. Damit sich auch in Vorarlberg das notwendige Personal findet, stellt Spalt eine „Westzulage“ in Aussicht, um die ausgesprochen hohen Lebenshaltungskosten im Ländle abzufedern.