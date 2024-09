Warum Wien jetzt auf Pop-up-Ordinationen setzt

Weiterer Ausbau geplant

In einem ersten Schritt werden nun zwei allgemeinmedizinische Ordinationen besetzt. Auch fachärztliche Kassenstellen in Mangelfächern sind in Zukunft denkbar. Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart: „Mittelfristig sollen die Ordinationen so gut laufen, dass sie von einem Arzt fix übernommen werden.“