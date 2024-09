„Andere Länder beneiden uns um das Aufsteirern“

Was macht das Brauchtumsfest so einzigartig in Europa – und beneiden andere Landeshauptleute Sie um unser steirisches Volkskultur-Aushängeschild?

Das Besondere am Festival ist, dass gelebtes Brauchtum und gelebte Tradition einem riesigen Publikum in Graz präsentiert werden können. Das ist wichtig für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, das ist wichtig für lebendige Volkskultur. Ich glaube, nicht nur andere Bundesländer in Österreich beneiden uns ums Aufsteirern, nein, der Neid geht ja bis nach Bayern! Das Aufsteirern ist ein einzigartiges Volkskulturfest, das seinesgleichen in ganz Europa nicht findet.