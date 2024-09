Countdown für das Fest des Jahres in Graz läuft!

Und über das Essen hinaus. Es gibt so viel zu tun, so viel zu schauen. Kunsthandwerk zum Beispiel – das ist so interessant und lehrreich. Die Kinder werden einen unglaublichen Spaß haben, es gilt zwischen so vielen Aktionen zu wählen, dass fürs ins-Handy-reinschauen kaum Zeit bleibt. Außerdem: Grad die Kleinsten sehen ja so herzig aus in ihren Trachten!