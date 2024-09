Gesunde Ernährung auf dem Teller und an der Tafel

Bei einer Startveranstaltung präsentierte die Vereinsgründerin Maria Fanninger interessierten Schülern, Pädagogen und Eltern verschiedene Unterrichtsmaterialien und ihre Einsatzmöglichkeiten. So soll das Wissen über Lebensmittel und Ernährung in den Köpfen der Kinder verankert werden. Die Pädagogen der Mittelschule Pinkafeld werden das künftig im Rahmen des Schwerpunkts vermitteln. Unterstützung gibt es auch von Direktor Rainer Tiefengraber. „Bildung ist nicht nur Kopfsache – uns ist auch die körperliche Verfassung unserer Schüler wichtig“, so das Schulteam.