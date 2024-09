Harris und Trump treffen in TV-Duell aufeinander

Harris erstes, Trumps siebentes TV-Duell

Harris hat sich in den vergangenen drei Tagen in Pittsburgh mit ihrem Team auf das TV-Duell vorbereitet. Trump ging die Sache weniger akribisch an: Er traf sich in den letzten Tagen ein paar Mal informell mit Vertrauten. In Philadelphia will er erst am Dienstag gegen 18.30 Uhr Ortszeit eintreffen – nur wenige Stunden vor Beginn des 90-minütigen TV-Duells um 21.00 Uhr (Ortszeit; Mittwoch 03.00 Uhr MESZ). Für Harris ist es das erste TV-Duell, für das Trump das siebente. Die Regeln sehen unter anderem vor, dass das Mikrofon jenes Teilnehmers stummgeschaltet ist, der gerade nicht an der Reihe ist.