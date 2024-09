Humanic & Silvia Schneider vereinen Stil & Eleganz

HUMANIC, das renommierte österreichische Traditionsunternehmen, hat in Zusammenarbeit mit der namhaften Designerin Silvia Schneider eine exklusive Schuh-, Taschen- und Accessoires-Kollektion vorgestellt, die eine Hommage an die Weiblichkeit darstellt. Diese Kollektion, die am 3. September im Rahmen eines exklusiven Events in Wien präsentiert wurde, vereint zeitlose Eleganz mit modernen Akzenten und spiegelt die gemeinsamen Werte der Partner wider.