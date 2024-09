Hoffnung liegt auf freier Fahrt Anfang Sommer 2025

Situation am Fels ist überaus labil

Das sei aber auch abhängig von der Witterung und dem Winter, der jetzt komme. Erst danach könne die Straße geräumt werden, für die Verkehrsfreigabe hoffe er auf den Sommer 2025. „Ich weiß, wie schlimm die Situation für die Menschen der Region ist. Besonders Tourismus und Gastronomie leiden“, so Landbauer, der vor Ort kein Leben riskieren will. Denn die Situation am Fels ist überaus labil – man müsse ganz oben mit den Arbeiten beginnen und sich dann nach unten hin vorarbeiten, um die Sicherheit der Arbeiter nicht zu gefährden.