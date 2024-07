Wachauer Felssturz: Finanzhilfe für Heurigen & Co.

Damit wolle man „schnell, gezielt und gemeinsam“ helfen, wie die Landeshauptfrau betont. Und: „Ich weiß, die Situation ist nicht einfach, aber unsere Betriebe, unsere Landsleute und Gäste können sich auf das Land verlassen.“ Zudem will sie die Organisationen des Landes motivieren, besonders in den betroffenen Betrieben in den kommenden Monaten Fortbildungen und Veranstaltungen abzuhalten. In Aggstein soll zudem Ende Juli eine Kulturveranstaltung rund um die Marille stattfinden. Und so wieder normales Leben in die Wachau einkehren.