Nach Felssturz: Fährbetrieb verzögert sich

Zweite Übergangslösung: Bustransfer

Bis dahin wird es einen kostenlosen Bustransfer von der Bushaltestelle in Aggsbach-Dorf, Donauterrasse nach Geyersberg geben, heißt es seitens Donau Niederösterreich Tourismus. Dieser soll bereits diesen Freitag starten. Die Strecke bis nach Geyersberg wird täglich von 9 bis 18 Uhr von einem Kleinbus mit Radanhänger absolviert. Außerdem fährt die DDSG Blue Danube einmal täglich die Ortschaft Aggsbach-Dorf in beide Richtungen an – ebenfalls ab Freitag.