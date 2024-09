Wie Benko sich vor Crash noch Millionen besorgte

Wir schreiben den November 2023, als in René Benkos Konzern die Einschläge immer näherkommen. Die finanzielle Tanknadel des mit Milliarden-Schulden überladenen Signa-Tankers bewegt sich seit Monaten im tiefroten Bereich. Benkos Co-Investoren klammern sich mit der Installierung eines deutschen Sanierungsexperten an den letzten Strohhalm. Frisches Kapital ist kaum noch zu bekommen, die Suche nach neuen Geldgebern gestaltet sich in etwa so mühsam wie jene nach einer Nadel im Heuhaufen.