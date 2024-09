Tod nach Pfuscher-Drama: Jetzt klagt Witwer an

Der Witwer schilderte damals im November 2023 verzweifelt der „Krone“: „Wir haben den Arzt angebettelt, dass sie endlich im Spital aufgenommen wird.“ Seine Ehefrau Dilber könnte Opfer einer Instagram-Kurpfuscherin geworden sein. Denn kurz nach dem 180-Euro-Eingriff bei einer Kosmetikerin bekam die 28-Jährige unerträgliche Kopfschmerzen samt Taubheitsgefühl in Händen und Beinen. Die Patientin ging erstmals am 12. Oktober in die Ambulanz, wurde in der Klinik Donaustadt aber erst fünf Tage später stationär aufgenommen – 48 Stunden vor ihrem Tod ...