Fantastische Wesen und wahre Luftakrobaten

Auch Libellen leiden unter Lebensraumverlusten

Danach bleiben den Insekten im Schnitt noch zwischen vier und sieben Wochen für die Fortpflanzung. Libellen sind an verschiedensten Gewässern zu finden. Am artenreichsten sind Stillgewässer wie Tümpel, Weiher und Seen, wo die Larven in den flachen Uferzonen und zwischen Wasserpflanzen leben. Allein am Bodenseeufer sind nach Angaben der Umweltschutzabteilung des Landes bislang 28 verschiedene Arten identifiziert worden. Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass den Insekten zunehmend die Lebensräume abhanden kommen, wie Werner Holzinger berichtet: „Arten wie die Kleine und die Südliche Binsenjungfer waren früher am Rhein häufig, finden jetzt aber durch die Zu-Tode-Regulierung kein Habitat mehr.“