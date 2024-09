Penny in Seewalchen wieder für Einkauf geöffnet

Anfang September hat der rundum erneuerte Penny in Seewalchen nach einem umfangreichen Umbau wieder als regionaler Nahversorger mit rund 1.900 Produkten auf über 716 m2 Verkaufsfläche eröffnet. Damit zieht auch das einzigartige Service-Angebot wieder in der Anton-Bruckner-Straße 1a ein. Der Diskonter sichert 7 weitere Arbeitsplätze in der Region.