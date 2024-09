Kindergarten-Gruppen reduzieren Betreuungszeiten!

Vizebürgermeisterin zeigt nur wenig Verständnis

Die zuständige Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig nimmt nur schriftlich Stellung und zeigt wenig Verständnis für den Ärger. Sie räumt zwar den Personalmangel ein und erklärt, dass Villach mit einer Ausbildungsoffensive dagegen anzukämpfen versuche, übt aber auch Kritik an der Kritik: „Es schmerzt, dass in einer Situation, wo Pädagoginnen ohnehin schon an der Belastungsgrenze sind und alles erdenkliche Leisten... in der Öffentlichkeit nur negativ dargestellt werden (sic!)“.