KAC startet mit 1200 Kilo Gepäck in Königsklasse

Erstmals seit der Saison 2021/22 greifen die Rotjacken wieder in der Champions Hockey League an. Wie damals startet das Abenteuer gegen Rouen – im September 2021 hatte es einen 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegeben. Diesmal geht‘s am heutigen Freitag (20 Uhr) auswärts um die ersten Punkte. Von Laibach flog man gestern mit 25 Spielern nach Paris – von dort ging’s per Bus zwei Stunden weiter nach Rouen. Insgesamt werden an diesem Wochenende (bei dem es danach direkt weiter nach Färjestad geht, am Montag der Heimflug ansteht) 4700 Kilometer zurückgelegt. Beim Abflug in Laibach wurde 1200 Kilo an Gepäck eingecheckt.