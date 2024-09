Nach Hickhack: „Partykultur gehört zu Wien“

18 Beschwerden in ganzer Saison

Das ist der vorläufige und absurde Höhepunkt eines länger schwelenden Streits um die Metastadt als Veranstaltungslocation. Einige Anrainer hatten sich in den vergangenen Wochen – wie berichtet – 18 Mal wegen Lärms beschwert. Tatsächlich kommt es immer wieder zu lauten Partys und auch Jachmann selbst ist durchaus kritisch: „Wir haben an diesem Wochenende sicher auch Fehler gemacht. Die zuständige MA 36 hat dann die Regeln sehr streng ausgelegt und uns quasi zum Beenden gezwungen. Ich hoffe, dass es bald klare Regeln gibt, mit denen man auch tatsächlich planen kann.“