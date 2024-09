Lenker blieb in überfluteter Unterführung stecken

Kurioser Einsatz am Mittwochabend in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) in Tirol! Ein Pkw-Lenker dürfte das stehende Wasser in einer Bahnunterführung ignoriert haben und blieb in der Mitte schließlich stecken. Er harrte auf dem Dach seines Autos aus, ehe ihn die Feuerwehr bergen konnte. Es war nicht der erste Vorfall dieser Sorte.