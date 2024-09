Österreichs typischer Arbeitsloser: Das ist er!

Die Arbeitslosenquote ist in Österreich mit 6,7 Prozent im Vergleich zu anderen Ländern niedrig. Dennoch darf man stets nach besseren Zahlen streben. Denn der Trend geht in die falsche Richtung. So stieg die Quote im Vergleichszeitraum zu den vergangenen Jahren nun zweimal in Folge (siehe Grafik). Um herauszufinden, in welchem Gebiet in Österreich die meisten Arbeitslosen wohnhaft sind, hat sich Krone+ in den Datendschungel begeben.