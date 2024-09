Von Radlader erdrückt: Vater fand toten Sohn

Tragödie in einem Familienunternehmen im Mühlviertel (OÖ). Der erst 30-jährige Besitzer des Sägewerks wurde am Dienstag bei Reparaturarbeiten an einem Radlader tödlich verletzt. Niemand bekam den Unfall mit, erst als sein Vater nachsah, entdeckte er den Sohn, für den es keine Hilfe mehr gab.