Auto wurde Dorotheum-Einbrechern zum Verhängnis

Anfang März war Graz Schauplatz eines spektakulären Einbruchs. Mit einem Auto rasten Gewalttäter in die Auslage des Auktionshauses Dorotheum in der Innenstadt. Drei lautstarke Anläufe waren allerdings notwendig, um in das Innere zu gelangen. Denn das Auto war um zehn Zentimeter zu groß. Hätten die Täter ein kleineres Fahrzeug gehabt, wären sie mit einem Anlauf durch die Glasvitrine gekommen. So scheiterten sie aber zweimal an der Mauer rechts und links des Schaufensters. Hätte es sofort geklappt wie geplant, wären sie vermutlich noch vor der Polizei über alle Berge gewesen.