Spektakulärer Coup: Mit Pkw in Auktionshaus gerast

Es ist der bis dato wohl spektakulärste Kriminalfall in der Steiermark in diesem Jahr: In der Nacht auf Montag krachten vorerst Unbekannte mit einem Pkw in ein Auktionshaus am Grazer Jakominiplatz. Die Kriminellen fuhren offenbar rückwärts mit ihrem Auto in eine Auslage und räumten diese aus. Kurz vor 3.30 Uhr wurde durch den Alarm ein Großeinsatz der Grazer Polizei ausgelöst. „Um 3.24 Uhr ging der Alarm bei uns ein, wenige Minuten später waren auch die ersten Kollegen vor Ort“, sagt Polizei-Sprecher Markus Lamb zur „Krone“.