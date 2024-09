Richard Gere ging vor schöner Gattin auf die Knie

Bei amfAR-Gala ausgezeichnet

Zuvor machten die Geres auch schon die amfAR-Gala unsicher. Dort wurde der Schauspieler mit dem „Award of Inspiration“ ausgezeichnet. „Nur wenige in der Unterhaltungsindustrie haben so viel für den Kampf gegen Aids getan wie Richard Gere“, sagte amfAR-Chef Kevin Robert Frost laut „People“ in einem Statement.