„Die Begeisterung für die WM ist hier riesengroß“

„Jetzt ist die Freude schon riesengroß, dass es endlich losgeht“, verriet die Dornbirnerin Amina Gutschi, bevor sie in der vergangenen Nacht in Cali bei der Partie Paraguay gegen Marokko (2:0) an der Seitenlinie ihr Debüt bei der U20-Weltmeisterschaft der Frauen geben durfte.