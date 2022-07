Meilenstein für Bundesliga-Schiedsrichterin bei EM

Erste Schiedsrichterin in der Bundesliga

Das hat sie geschafft, am 22. Februar 2020 war sie als erste Schiedsrichterin in der Männer-Bundesliga an der Linie im Einsatz, 2021/22 dann öfter. „Im internationalen Bereich sieht man immer mehr, dass auch Frauen Männerspiele leiten, auch auf höchstem Niveau. Wenn wir in der Liga mitspielen wollen, müssen auch unsere Schiedsrichterinnen den Weg über den Männerfußball gehen“, erläuterte Prammer.