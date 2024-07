VAR? „Akzeptanz von Fehlern ist nicht vorhanden!“

Auf internationaler Ebene gelangen Julian Weinberger und Christian-Petru Ciochirca erste Erfolge. Beide gaben ihr Debüt in der Europa League. Im Frauenbereich verbuchte Amina Gutschi gar einen Halbfinaleinsatz in der Women‘s Champions League. Für Kassai ein guter Anfang, aber noch nicht zufriedenstellend: „Wir sind leider weit weg von jenem Punkt, an dem das österreichische Schiedsrichterwesen vor 20, 30, 40 Jahren war.“ Wenn er sich aber die Leistungen der heimischen Referees ansehe, sei er zu 100 Prozent überzeugt, dass diese im europäischen Vergleich gut mithalten können.