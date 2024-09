Hütter-Team Monaco in der Liga weiter ungeschlagen

Danso nicht dabei

Lens war ohne ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso an die Cote d‘Azur gereist. Der Transfer des Österreichers zur AS Roma war unter der Woche wegen eines nicht bestandenen Medizinchecks (Herz) gescheitert. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich standen noch umfangreiche Tests für Danso an, weswegen er von Trainer Will Still noch nicht wieder für den Spieltagskader berücksichtigt worden war.