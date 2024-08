Causa Danso: Das war ein schmutziges Spiel

Was die Ärzte sagten

Angeblich soll die italienische Gesundheitsbehörde, nicht die AS Roma, ihr Veto eingelegt haben. Alle Profisportler müssen sich am „Stiefel“ eingehend untersuchen lassen. Vergleiche mit Christian Eriksen werden angestellt. Dem Dänen wurde nach seinem Herzstillstand ein Mini-Defibrillator eingesetzt, damit durfte er in der Serie A für Inter nicht mehr auflaufen. Bei Manchester United ist das in England kein Problem.