Danso stinksauer: „Das ist höchst irritierend!“

Zukunft unklar

Er werde nun seine Situation mit den Verantwortlichen in Lens und dem ÖFB besprechen und sich auf die kommenden Aufgaben vorbereiten, erklärte Danso, der am Freitag zu Lens zurückreiste. Ein Transfer zu einem anderen Klub ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, scheint aber aufgrund des Endes der Übertrittszeit am (heutigen) Freitag in den europäischen Topligen unwahrscheinlich zu sein. Am Montag wird Danso beim Nationalteam in Kärnten erwartet.