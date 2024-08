Selenskyj entlässt nun Chef der Luftwaffe

Am Donnerstag hatte der Generalstab bestätigt, dass eine der wenigen Maschinen vom Typ F-16 im Einsatz gegen einen massiven russischen Luftangriff am Montag verloren gegangen sei. „Ich habe mich entschlossen, den Kommandanten der Luftwaffe der Ukraine zu entlassen“, verkündete Selenskyj in Folge am Freitag in seiner abendlichen Videoansprache. Er danke allen Angehörigen der Luftwaffe, die wirklich Resultate für die Ukraine erzielten. „Das gilt auch für die Kommandoebene. Wir müssen stärker werden. Und unsere Leute bewahren.“