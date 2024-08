Hundert Häftlinge randalierten in Gefängnis in Rom

Fast täglich brutale Proteste in Gefängnissen

In Italien mehren sich die Aufstände in den Strafanstalten. Fast täglich brachen in den letzten Wochen gewaltsame Proteste in den überfüllten Gefängnissen des Landes aus. Die Insassen protestieren gegen die Überbelegung und die auch wegen der hohen Sommertemperaturen schlechten Bedingungen.