Gefängnisaufseher bei Protest in Italien verletzt

In Italien brechen fast täglich gewaltsame Proteste in überfüllten Gefängnissen aus. Samstagnachmittag wurde ein Gefängnisaufseher bei Tumulten in der süditalienischen Stadt Bari verletzt. Der Unmut der Insassinnen und Insassen richtete sich unter anderem gegen Überbelegung und schlechte Haftbedingungen.