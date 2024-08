Tod im Pellets-Keller: Anwältin eingeschaltet

Ende Februar 2023 kam es in einem Hotel im Nobel-Skiort Lech am Arlberg zu einem tragischen Vorfall: Zwei Hotelangestellte gingen in den Keller, um die Heizungsanlage zu kontrollieren. Dort hatte sich allerdings durch die Pellets Kohlenmonoxid gebildet, die beiden überlebten den Gang in den Keller nicht. Nun erheben die Angehörigen der Toten schwere Vorwürfe, es soll um fahrlässige Tötung gehen, wie der ORF („Schauplatz Gericht“) berichtet.