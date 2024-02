Salzburgerin überwies „Offizier“ 188.000 Euro

Falscher Offizier fand angeblich Gold in Syrien

Der Reihe nach: Die Frau gab Anfang November 2023 eine Annonce in einer Zeitung auf. Darin suchte sie nach einem „niveauvollen Partner für Reisen und Kultur“. Wenig später meldete sich ein Mann per Email bei ihr. Er gab vor, Offizier der US-Armee zu sein. Der angebliche Soldat meinte, dass er für eine Sonderheinheit der Vereinigten Nationen in Syrien tätig zu sein. dort habe er einen gigantischen Goldfund gemacht. Er wolle seinen Schatz gerne mit der Salzburgerin teilen und mit ihr zusammen seine im Februar beginnende Pension zusammen zu genießen.