Markus Poschner: „Man braucht jetzt eine Vision“

„Krone“: Hat das Brucknerhaus in Ihren Augen einen Imageschaden erlitten?

Markus Poschner: Natürlich, man steht vor einem Scherbenhaufen. Es wäre naiv zu glaube, dass das in der Öffentlichkeit, auch international, niemand mitbekommt. Ich probe derzeit in Zürich am Opernhaus und wurde hier von vielen gefragt: ‘Was ist denn bei Euch los?‘ Da sieht man, dass der Kulturstandort einen großen Wirkungsgrad hat. Umso wichtiger ist es, dass man jetzt schnell eine Lösung findet, ein tragfähiges Konzept, positive Nachrichten.