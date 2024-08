8000-Euro-Rolex aus Wiener Fitnessstudio gestohlen

Dass in der Wiener Innenstadt auch zahlreiche Geschäftsleute ihren Feierabend dafür nutzen, um noch trainieren zu gehen, dürfte sich unter Kriminellen schon herumgesprochen haben. Ein Umstand, der nun auch den Wiener Martin F. (Name geändert) eine teure Uhr kostete. Der 35-Jährige möchte wegen der laufenden Ermittlungen in dem Fall anonym bleiben.