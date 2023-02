Rolex-Diebe in Wiener Nobel-Fitnessstudio

Alles gestohlen, was nicht niet- und nagelfest war

In einem Fall wurde ein Hobbysportler laut „Krone“-Infos in jenem Moment bestohlen, als er gerade in die Sauna ging. Einmal aus den Sporttaschen entwendet, öffneten die Diebe die Spinde ihrer Opfer - und räumten alles aus, was sich verscherbeln lässt. Teils nur Winterjacken, die hochpreisig aussahen, teils aber auch Laptops, Kopfhörer, Bankomatkarten und Smartphones der neuesten Generation um Tausende Euro.