Unglück vor Palermo: Kapitän bestreitet Flucht

Er habe alles Erdenkliche unternommen, „um Passagiere und Crew zu retten“, sagte der Neuseeländer. Ab einem gewissen Punkt sei jedoch so viel Wasser in die 56 Meter lange Jacht eingedrungen, dass es unmöglich gewesen sei, nach den Passagierinnen und Passagieren in den Kabinen zu suchen. „Ich habe jene gerettet, die ich retten konnte“, sagte der Kapitän.