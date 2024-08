Bootsunglück: Letztes Opfer (18) geborgen

An der Suchaktion beteiligten sich erfahrene Taucherinnen und Taucher, die bereits Opfer aus dem gesunkenen Kreuzfahrtschiff Costa Concordia (2012) geborgen hatten. Insgesamt waren 27 im Einsatz. Die „Bayesian“ liegt auf der Seite in 50 Metern Tiefe, was die Suchaktion erschwert hatte. Zahlreiche Hindernisse und enge Räume behinderten die Arbeit. Am Freitag drangen Taucherinnen und Taucher schließlich in den Schiffsrumpf ein und bargen die Leiche von Hannah Lynch.