Wie Lieferdienste alle Lebensbereiche beeinflussen

Schaut man in die Zukunft, wird das Geschäft noch florieren. In Südkorea etwa beziehen die Leute achtmal im Monat Essen von Zustelldiensten, da will Kärnten aufholen. Künftig wird von den Lieferdiensten viel mehr angeboten als Essen oder Lebensmittel. In einigen Ländern werden neben Pizza und Burger auch schon Elektroartikel von den Boten zugestellt.