Details zu Lugner-Trauerfeier ++ SPÖ-Leck

Rund um Richard Lugners Totenfeier werden immer mehr Details bekannt. Die Verabschiedung von Richard Lugner am Samstag im Wiener Stephansdom wird seiner Familie zufolge „sehr persönlich“ gestaltet sein. So sind etwa mehrere Referenzen an die größte Leidenschaft des verstorbenen Baumeisters, den Wiener Opernball, eingeplant.