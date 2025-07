Udo-Jürgens-Museum: „Papa kommt nach Hause“

„Es ist ein Dank an seine Fans“

„Die Kontaktaufnahme von Herrn Muchitsch war wie ein Geschenk“, sagt Jenny Jürgens. Denn immerhin konnten sich die beiden Kinder und der Museumsleiter in nur fünf Monaten darauf einigen, dass das Erbe des Weltstars im Kärnten Museum eine neue Bleibe finden kann. „Das ist nicht Eitelkeit, die Sachen von unserem Vater zu zeigen, sondern es ist ein Dank an seine Fans“, sind sich die Geschwister einig.