483 Zivildiener sind in Vorarlberg im Einsatz

Exakt 482 Zivildiener sind derzeit in Vorarlberg im Einsatz. 316 junge Männer wurden im ersten Halbjahr 2025 den Einrichtungen zugewiesen, 399 waren gefordert. Damit liegt die Bedarfsdeckung mit 79,2 Prozent unter dem Bundesschnitt, aber immerhin um 1,5 Prozent besser als noch im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Zu den beliebtesten Tätigkeitsgebieten zählt vor allem das Rettungswesen – 96 junge Männer haben allein im ersten Halbjahr 2025 dort begonnen. Insgesamt sind 167 Vorarlberger Zivildiener im Rettungswesen tätig. 125 sind es im Bereich Sozial- und Behindertenhilfe, 72 in der Altenbetreuung und 46 in den Krankenanstalten.