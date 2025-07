Vorarlberger investieren in nachhaltige Energien

Jene Vorarlbergerinnen und Vorarlberg, die sich in der zweiten Jahreshälfte 2024 von den Experten des Energieinstituts beraten ließen, haben rund 60 Millionen Euro in erneuerbare Heizungen, die Sanierung von Gebäuden und die Errichtung von PV-Anlagen investiert – oder haben dies zumindest noch vor.Wie das Energieinstituts im Rahmen einer Qualitätsanalyse zudem feststellte, wurde von denjenigen, die Fragen zum Heizungstausch hatten, im Durchschnitt rund 36.000 Euro investiert – mitunter auch in ursprünglich Ungeplantes wie eine PV-Anlage oder eine Sanierungsmaßnahme. Wer sich mit Fragen zum Bauen und Sanieren an die Energieberatung gewandt hatte, investiert noch einmal mehr: 65.000 Euro waren es im Schnitt.