Webers „Freischütz“ – die Bregenzer Version

Aus der Sicht von Philipp Stölzl nicht einmal Agathe, in Webers Original fast madonnengleich fromm. 2025 in Bregenz flirtet sie, die Braut des unglücklichen Schützen Max, auch mit dem Dorfschönling Kilian und ist ungewollt schwanger, von wem, ist daher nicht klar. Zudem lässt sie sich die Avancen ihrer lesbischen Freundin Ännchen gefallen. Diese gibt ihre sexuelle Ausrichtung offen kund, denn sie richtet ihre Arie nicht an den „schlanken Bursch“, sondern an die „schlanke Maid“.