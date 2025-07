Hoffnung auf Weiterführung des Betreuungspools

Basteln an einer Lösung

Rund eine Woche später sieht die Zukunft nicht mehr ganz so finster aus. „Die Tür ist nicht zu. Erst am Mittwochvormittag gab es ein weiteres Gespräch mit Martina Rüscher“, ließ Manfred Kräutler auf „Krone“-Anfrage wissen. Mit Hochdruck werde derzeit an einer Lösung zur Weiterführung gearbeitet. Damit verbunden wäre eine Strukturkostenanpassung. Zudem könnte ein Teil der Leistungen, die derzeit vom Betreuungspool abgedeckt werden, von den Mitarbeiterinnen des Case- und Caremanagements übernommen werden.