Die Vorarlberger sind bescheidener geworden

Nur in Salzburg und Tirol liegen die Mieten höher

Für eine durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten muss man in Vorarlberg pro Quadratmeter 11,30 Euro berappen (Statistik Austria, 2024). Nur in Salzburg und Tirol kommt mieten noch teurer. Das hänge auch mit der generellen Entwicklung am Immobilienmarkt zusammen, erklärt Martina Hirsch, Geschäftsführerin der Immo-Sparte der Vorarlberger Sparkassen: „Seit 2010 steigen die Immobilienpreise in Vorarlberg kontinuierlich an. Bedingt durch die Finanzkrise 2008 begannen viele, Sicherheit in wertbeständigen Immobilien zu suchen. Der an sich schon durch die Topografie Vorarlbergs begrenzt verfügbare Wohnraum wurde dadurch noch knapper. Dass gleichzeitig auch noch die Europäische Zentralbank eine lange Niedrigzinsperiode zur Wirtschaftsbelebung einläutete, führte zu einem nie da gewesenen Nachfrageboom. Ein Preisanstieg war die logische Folge.“