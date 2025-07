Auf- und Abstieg für die neue Saison ist fixiert

Die vierte Regionalligareform in nur zehn Jahren, die ab 2026 umgesetzt wird, hat auch Folgen für die Vorarlberger Fußballligen – schon in der im August beginnenden Saison 2025/26. Da die Westliga ab 2026 nur noch von Tirol und Vorarlberg gebildet wird, gibt es dort keinen Absteiger. Und aus der Eliteliga drei Aufsteiger. Am Tabellenende steigt ein Klub ab. In allen weiteren Spielklassen gibt es vier Aufsteiger und einen Absteiger. Sollten allerdings Austria Lustenau oder/und SW Bregenz aus der 2. Liga absteigen, vermindert sich die Anzahl der Aufsteiger in alle Klassen um eins, sollten beide Ländle-Klubs in die Westliga absteigen, gäbe es in jeder Liga gleich um zwei Aufsteiger weniger. Der Abstieg bleibt davon in jedem Fall unberührt.