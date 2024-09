Frühe Politik-Karriere: „Die Eltern waren besorgt“

Das Wetter passt. Die Frisur sitzt. Bevor es losgeht, wird noch der Start-Knopf der schwarzen Pulsuhr am Handgelenk gedrückt. „Der Schöckl ist mein Hausberg“, sagt Christopher Drexler an diesem Morgen voll motiviert. „Früher bin ich aus Graz gekommen, jetzt fahre ich von Passail her. Es gibt ja tausend verschiedene Wege, wie man auf den Gipfel kommt, da wird einem nie fad.“